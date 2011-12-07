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На создание образовательных центров по нацпроекту в Татарстане направят 179 млн рублей

В селах республики появится более ста «Точек роста», предусмотренных региональным проектом «Современная школа».

На реализацию национального проекта «Образование» в Татарстане будет направлено 656 млн рублей, из них 179 млн рублей направят на создание образовательных центров. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

«На выделенные средства планируется обновление материально-технической базы, закупка современного высокотехнологичного оборудования, что повысит уровень оснащенности и качество образовательных занятий в сельских школах», — сказано на сайте ведомства.

Речь идет об оборудовании для практики блочного программирования, наборами по механике и робототехнике, а также цифровыми наборами по химии, биологии и физике. Центры оснастят, датчиками, микроскопами, наборами для изготовления микропрепаратов и многим другим. Всего в селах республики появится более ста «Точек роста», предусмотренных региональным проектом «Современная школа».

КВ
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