Председатель Молодежного правительства РТ: «Цветущая экологическая зона — это маркер успешной экономики региона»

В этом году на реализацию национального проекта «Экология» было выделено 1,7 млрд рублей. Большую часть от этой суммы направят на оздоровление Волги — 1,4 млрд рублей. К главной цели проекта «Оздоровление Волги» относят снижение доли загрязнённых сточных вод и улучшение качества воды в регионе.

Остальные средства по национальному проекту «Экология»будут выделены на следующие проекты: «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Чистая страна».

Председатель Молодежного правительства Республики Татарстана и член экспертного клуба Алла Абросимова выразила мнение, что на экологии экономить нельзя.

По её словам, тема экологии сейчас особенно привлекает внимание молодёжи Татарстана. Поколения X и Y беспокоятся о состоянии окружающей среды, поэтому много молодых людей можно увидеть в рядах эко-волонтёров, активно продвигающих идею сортировки отходов и разумного потребления.

«Цветущая экологическая зона — это маркер успешной экономики региона. Люди должны прикладывать усилия, чтобы помогать природе справляться с антропогенным воздействием», подчеркнула Абросимова.

Также она отметила, что задача государства — построить очистные сооружения, обсуждая с населением цель проводимых работ и отвечая на все вопросы.

«Диалог — в этом ключ к сотрудничеству граждан и власти, в том числе, в сфере экологии» — добавила она.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.