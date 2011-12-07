Татарстанцы стали меньше тратить на продукты в период пандемии

Татарстанцы стали меньше тратить на продукты, сообщает «Комерсантъ».

В июне снижение продаж составило 18,9%, в мае — 16,2% относительно прошлогодних показателей за аналогичный период.

По данным Татарстанстата, оборот розничной торговли, а Татарстане в июне этого года увеличился на 11,5% (68,2 млрд рублей) по сравнению с показателями за май. Однако по сравнению с прошлогодними показателями, данные говорят о сокращении на 14,3%.

За полгода потребительский рынок упал на 8,4%. Если в феврале падение составило 4,2%, в марте — 6,9%, а в апреле показатель составил уже 27,6%, в мае — 21,7%, несмотря на то, что в январе наблюдалась положительная динамика.

В начале пандемии татарстанцы стали сокращать расходы на продовольственные товары. В апреле снижение достигло — 37,8%, в мае — 26,3%. В июне оборот предприятий торговли вырос почти на четверть. Показатели отстают от прошлогодних на 10,5% (38,3 млрд рублей).

Также пандемия ударила по рынку платных услуг, доходы которого упали на 22,1% в июне (до 17,7 млрд рублей). Объем бытовых услуг сократился на 29,5% (до 2,36 млрд рублей). Парикмахерские, открывшиеся в середине мая, вышли лишь на 33% прежнего спроса, бани — на 37%, а прачечные — на 72%. Повышение спроса наблюдалось только в сфере ритуальных услуг — прирост на 4,3%.

Оборот заведений общепита вырос на 16,3% (до 2,04 млрд рублей) по сравнению с маем за счет доставки и открытия летних веранд. Однако по сравнению с прошлогодними данными, показатель составил 51,8%.

Цены на товары в июне выросли на 0,2% по сравнению с маем, и на 2,2% по сравнению с прошлым годом. С начала года продукты подорожали максимально на 4,1%. А зарплаты татарстанцев упали на 2,2% в апреле–мае.