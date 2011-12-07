Рустам Минниханов раскритиковал состояние парков и скверов в муниципалитетах

В Татарстане за последнее время поступало немало жалоб от жителей муниципалитетов на неудовлетворительное состояние парков и скверов. Рустам Минниханов отвел главам районов полтора месяца на то, чтобы решить эти вопросы и привести в порядок парки и скверы.

«Ну, так вообще безобразно относиться, я вообще очень разочарован… Вам безразлично, где ваши люди отдыхают и куда они могут пойти? Вот у меня других слов нет» — поделился Президент РТ.

Он подчеркнул, что если ко Дню республики все недочёты не устранят, то в следующем году на финансирование данных программ можно не рассчитывать.