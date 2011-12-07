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В Чистополе откроется новый лицей

Лицей №2 рассчитан на прием 800 учеников.

В Чистополе завершено строительство нового лицея по улице Полющенкова, образовательное учреждение получило заключение Инспекции Госстройнадзора Республики Татарстан о соответствии строения всем требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Лицей № 2 рассчитан на прием 800 учеников. В здании имеется спортивный и актовый зал, столовая, учебные кабинеты для начальных и старших классов, а также библиотека. Кроме того есть возможность проводить уроки физкультуры на открытом воздухе — на прилегающей к лицею территории оборудовано футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки.

Важная деталь для этого микрорайона Чистополя. Открытие лицея позволит разгрузить рядом расположенную гимназию и снизить количество учеников, занимающихся во вторую смену. 

КВ
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