В Чистополе откроется новый лицей

В Чистополе завершено строительство нового лицея по улице Полющенкова, образовательное учреждение получило заключение Инспекции Госстройнадзора Республики Татарстан о соответствии строения всем требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Лицей № 2 рассчитан на прием 800 учеников. В здании имеется спортивный и актовый зал, столовая, учебные кабинеты для начальных и старших классов, а также библиотека. Кроме того есть возможность проводить уроки физкультуры на открытом воздухе — на прилегающей к лицею территории оборудовано футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки.

Важная деталь для этого микрорайона Чистополя. Открытие лицея позволит разгрузить рядом расположенную гимназию и снизить количество учеников, занимающихся во вторую смену.