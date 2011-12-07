В Казани свой первый рейс совершило пассажирское судно на сжиженном газе

В День республики в Казани начало свою работу пассажирское судно «Чайка», работающее на сжиженном газе. Отправить его в первый рейс прибыли Президент РТ Рустам Минниханов, зампредседателя российского правительства Марат Хуснуллин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев и казанский мэр Ильсур Метшин.

«Чайка» — первое в стране судно, построенное с использованием российских комплектующих и работающее на сжиженном топливе, что было отмечено Рустамом Миннихановым. Глава республики подчеркнул, что использование голубого топлива одновременно позволяет экономить на эксплуатации техники и продлевать срок использования, а также улучшить экологическую обстановку.