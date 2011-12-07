Татарстан - особое звено в сотрудничестве России и Казахстана

Заседание с участием первого заместителя председателя правительства России - министра финансов РФ Антона Силуанова и первого вице-премьера Казахстана Аскара Мамина прошло в Казанской Ратуше 26 октября, сообщает пресс-служба Президента РТ.Открывая заседание, Антон Силуанов отметил, что Татарстан является одним из передовых субъектов России в части создания благоприятного инвестиционного климата. «Республика демонстрирует высокие темпы роста валового продукта, которые в два раза выше, чем в среднем по стране. Рустам Нургалиевич уделяет большое внимание вопросам развития предпринимательства, - сказал первый вице-премьер России. - Мы благодарны руководству республики за гостеприимство и содействие в организации заседания межправкомиссии». Антон Силуанов подчеркнул, что Казахстан для России - один из основных торговых партнеров. Он отметил, Россия заинтересована в поставках в Казахстан гражданской авиатехники, железнодорожной техники, продукции сельского хозяйства и целого ряда других товаров. Сегодня около 60% всех расчетов производится в национальных валютах. Об опыте взаимоотношений с Казахстаном на межрегиональном уровне рассказал Президент Татарстана. Рустам Минниханов сообщил, что накануне состоялась встреча с участием деловых кругов Казахстана и Татарстана, в ходе которой были обозначены перспективные направления развития связей. По словам Рустама Минниханова, перед экономикой Казахстана и экономикой Татарстана стоит большая задача - доведение объема товарооборота до 1 млрд долларов. Работа ведется по ряду направлений. В первую очередь необходимо продолжить продвижение продукции КАМАЗа. Казахстан является для челнинского автогиганта вторым по величине рынком сбыта после России. Большим потенциалом обладает взаимодействие в нефтехимическом комплексе. Ведется работа по поставкам шинной и компрессорной продукции, газоперекачивающих станций. Серьезные возможности для сотрудничества есть в сфере судостроения и вертолетостроения.«В Казахстане проживает большое количество татар. Руководство страны оказывает им большую поддержку в части сохранения национальной культуры и традиций. Выражаю за это огромную благодарность», - обратился Рустам Минниханов к представителям правительства Казахстана.В свою очередь Аскар Мамин подчеркнул, что с Республикой Татарстан у Казахстана отдельное направление развития сотрудничества. «Ранее мы договорились довести объемы товарооборота до миллиарда долларов. Мы уже наметили ряд крупных совместных инвестиционных проектов. Уверен, наши связи будут способствовать развитию отношений между Казахстаном и Россией в целом», - заключил Аскар Мамин.В ходе заседания были обозначены дальнейшие шаги в укреплении российско-казахстанского взаимодействия в сфере промышленности, транспорта, АПК, науки и образования.В завершение состоялось подписание ряда документов о сотрудничестве. В частности, Рустам Минниханов и Аскар Мамин подписали План мероприятий по реализации Соглашения между правительством Республики Татарстан и правительством Казахстана о принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.