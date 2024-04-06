На 12 дорожных участках Казани появятся 19 «умных» светофоров

В Республике Татарстан в этом году установят 19, так называемых, «умных светофоров». Они появятся на перекрёстках в столице Татарстана и в городе Набережные Челны.

Интеллектуальные транспортные системы подстраивают систему регулирования движения так, чтобы минимизировать риск заторов на самых загруженных участках дороги. Они синхронизируют все светофорные объекты и увеличивают среднюю скорость движения. Мера частично поможет решить проблему с пробками в Казани.

Так, ожидается установка в 12 местах города по адресам: К.Маркса – К.Фукса, Островского – Суконная, ул. Островского, 57а, ул. Серова, 12, ул. Серова, 2 (мечеть «Ярдэм»), Тукая – Карима, Качалова – Шаляпина, Ударная – Сахалинская, Пржевальского – Лукина, ул. Восстания, 105, ул. Вересаева, 1, ул. Бутлерова, 56.

В Набережных Челнах появится 6 интеллектуальнох транспортных систем.

Установка «умных светофоров» реализуется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».