На акции «Лапа дружбы» трое питомцев приюта «Зооцентр» обрели дом

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани прошла акция «Лапа дружбы». На мероприятие горожане познакомились с питомцами «Зооцентра», играли и гуляли с ними, а троих собак забрали в новый дом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

На акцию, несмотря на дождь, пришли много казанцев. Помимо этого, приюту за несколько часов удалось собрать 40 кг корма и около 3 тыс. рублей. Также в парке был организован «Стол добра», где горожане могли оставить лекарства и другие необходимые приюту предметы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что трое челнинцев шли по улице Магистральной в поселке Сидоровка, когда услышали, что кто-то скулит. Позже мужчины нашли собаку в мазутной яме. Они помогли ей выбраться, но отмыть сами не смогли — собака была очень напугана, из-за чего кусалась.