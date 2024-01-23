На Амирхана и Четаева вчера случился потоп

Буквально в метре от остановочного павильона остановки общественного транспорта «Четаева» по нечетной стороне улицы Амирхана утром 22 января образовался провал из-за прорыва водопроводной трубы. Из ямы размером примерно два на два метра хлынула вода, которая быстро стала затапливать проезжую часть, превратив ее в реку.

Некоторые водители решили преодолеть бурный поток, и их машины будто плыли - колес не было видно. Но вскоре движение автотранспорта в сторону центра на участке от Четаева до Чистопольской временно перекрыли. Свободным оставался только путь по тоннелю. Затопило и улицу Четаева, ее можно было перейти на перекрестке с Амирхана, где было достаточно мелко. А дальше был настоящий потоп, вода дошла до перекрестка с улицей Мусина.

Специалистами были проведены мероприятия по переключениям на сооружениях и сетях водоснабжения для минимизации отключения абонентов. В итоге без воды остались пять многоквартирных домов - по Чистопольской дома №61а, 61б и по Амирхана дома №11, 13, 15. Туда подогнали автоцистерны с водой.

Для устранения аварии задействовали три бригады аварийной службы и 16 единиц техники МУП «Водоканал». К 11 часам утра воду с проезжей части удалось убрать, благо ливневка возле остановки функционировала исправно. Снег и воду рабочие сгоняли к ней с дороги и тракторами, и лопатами. На вопрос о сроках окончания восстановительных работ они ответили, что на это уйдет не меньше суток. Точнее будет известно, когда аварийщики смогут подобраться к месту повреждения.

В целом за пять дней снегопада в Казани зафиксировали восемь существенных земляных течей на сетях водоснабжения, об этом сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Течи произошли на улицах Яруллина, Декабристов, Амирхана, авария случилась в поселке Северном. Из-за воды на проезжей части было осложнено движение по дорогам. Как заверил Гиниятуллин, все проблемы были оперативно решены.