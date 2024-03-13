На апрельской ярмарке трудоустройства казанцы смогут найти работу

В Татарстане анонсировали очередную ярмарку вакансий «Работа России. Время возможностей». Планируется, что в Казани ее проведут 12 апреля в «УНИКСе», а еще на 44 площадках республики.

Здесь будут присутствовать сотрудники вертолетного завода в Казани, «Элекона» и Казанского завода «Электроприбор».

В прошлом году ярмарки помогли трудоустроиться 3,4 тысячам татарстанцев. Подобные ярмарки проводятся по всей России, чтобы закрыть кадровую потребность на приоритетных для экономики страны предприятиях.