На аукционе в Иннополисе продали NFT-токен работы казанского художника за 500 тыс. рублей

На благотворительном аукционе в Иннополисе DID продали во время форума лот с NFT-токеном и оригиналом работы художника за полмиллиона рублей. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Вырученные средства.пойдут на разработку программного обеспечения для детей с проблемами зрения. Об этом сообщает пресс-служба Университета Иннополис.

Художник и автор работы, проданной за 500 тысяч — граффитист Дамир Bozik. Свою картину он назвал «Нейросвязь» и создавал ее прямо на площадке форума в течение двух дней.

«Эта картина о позитивном мышлении и о нашей способности применить знания об окружающей среде, современные технологии, информацию, которой мы обладаем», — заявил художник.