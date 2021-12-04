 На аукционе в Иннополисе продали NFT-токен работы казанского художника за 500 тыс. рублей
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На аукционе в Иннополисе продали NFT-токен работы казанского художника за 500 тыс. рублей

Вырученные средства пойдут на разработку программного обеспечения для детей с проблемами зрения.

Истории
4 декабря 2021  18:43
Автор:
Эдуард Салихов

На благотворительном аукционе в Иннополисе DID продали во время форума лот с NFT-токеном и оригиналом работы художника за полмиллиона рублей. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Вырученные средства.пойдут на разработку программного обеспечения для детей с проблемами зрения. Об этом сообщает пресс-служба Университета Иннополис. 

Художник и автор работы, проданной за 500 тысяч — граффитист Дамир Bozik. Свою картину он назвал «Нейросвязь» и создавал ее прямо на площадке форума в течение двух дней.

«Эта картина о позитивном мышлении и о нашей способности применить знания об окружающей среде, современные технологии, информацию, которой мы обладаем», — заявил художник.

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