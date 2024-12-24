На базе КНИТУ-КАИ в Казани откроется центр беспилотной авиации за 2,5 млрд

На площадке Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) будет реализован проект по созданию научно-производственного центра для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Барс» с общим бюджетом в 2,5 миллиарда рублей. Новый центр разместится в Авиастроительном районе Казани по адресу: ул. Тэцевская, д. 12.

«Барс» планирует объединить в себе авиационный учебный центр, который будет готовить пилотов, сертификационный центр для БПЛА, а также лабораторно-исследовательский комплекс, использующий ресурсы КНИТУ-КАИ для проведения разнообразных испытаний — от тестирования конструкций до проверки программного обеспечения. Также в центре будет организован летно-испытательный отдел, который будет базироваться на уже существующих площадках.

Одним из важных направлений центра станет ситуационный центр для мониторинга траекторий полетов беспилотников в Татарстане. НПЦ будет создан дочерней компанией Инвестиционно-венчурного фонда РТ — «Унипарк».

Проект реализуется в партнерстве с Академией наук Татарстана. На базе Института авиационных технологий Технологического университета функционирует единственная аккредитованная лаборатория в республике, что позволит сертифицировать новые авиационные технологии, значительно повысив интерес к разработкам из Татарстана и открыв возможности для сотрудничества с ведущими научными институтами страны, такими как ЛИИ Громова, ЦАГИ, ГОСНИИ и МАИ.

По словам ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева, создание НПЦ является важным этапом для Татарстана, поскольку авиационная отрасль, особенно в сфере беспилотных технологий, получает особое внимание со стороны федерального руководства. На базе научно-производственного центра планируется сосредоточение лучших специалистов, что позволит реализовать комплексный подход к исследованиям и разработкам, а также серийному производству БПЛА.

Проректор КНИТУ-КАИ по административным вопросам и развитию Эльвир Якупов также подчеркнул, что статус резидента НПЦ откроет для вуза возможности участия в грантах платформы «Национальная технологическая инициатива», что обеспечит финансирование разработки и производства различных беспилотных летательных аппаратов.

На данный момент в университете активно работает над проектно-сметной документацией. Ожидается, что строительство НПЦ начнется во второй половине 2025 года с использованием средств федерального и регионального бюджета в размере 2,5 млрд рублей. В России планируется создать 12 научно-производственных центров полного цикла, всего их должно быть 48.

В августе 2024 года КНИТУ-КАИ также анонсировал открытие авиаподготовительного центра для подготовки специалистов в сфере гражданской авиации, который станет частью нового НПЦ «Барс».

Данная инициатива вписывается в Стратегию развития беспилотной авиации Российской Федерации до 2030 года, которая была утверждена в июне 2023 года. В рамках этой стратегии с января 2024 года стартует национальный проект по созданию сети региональных НПЦ, специализирующихся на беспилотной авиатехнике.