На берегу Камы открылся новый пляжный комплекс «КамИнн»

В Татарстане на берегу реки Камы, в селе Именьково, открылся новый пляжный комплекс отдыха «КамИнн». Он стал одним из победителей конкурса, проводимого Госкомитетом РТ по туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По информации пресс-службы комитета, на пляже есть прокат сапбордов, водных велосипедов и катамаранов. Для любителей спокойного отдыха есть комфортабельные лежаки и бар с освежающими напитками.

В ближайшее время на территории комплекса откроются 10 уютных домиков, рассчитанных на 6 человек, а также большой банный комплекс.