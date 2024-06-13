На берегу Камы открылся новый пляжный комплекс «КамИнн»

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Республика
13 июня 2024  18:39
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане на берегу реки Камы, в селе Именьково, открылся новый пляжный комплекс отдыха «КамИнн». Он стал одним из победителей конкурса, проводимого Госкомитетом РТ по туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По информации пресс-службы комитета, на пляже есть прокат сапбордов, водных велосипедов и катамаранов. Для любителей спокойного отдыха есть комфортабельные лежаки и бар с освежающими напитками.

В ближайшее время на территории комплекса откроются 10 уютных домиков, рассчитанных на 6 человек, а также большой банный комплекс.

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