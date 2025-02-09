На берегу Казанки вырастет современный деловой центр

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Город
9 февраля 2025  11:30

На форуме «Казаныш» представлен амбициозный проект делового центра, который может стать аналогом московского Moscow City в Казани. Архитектор Сергей Скуратов продемонстрировал концепцию комплекса, планируемого к строительству на живописном берегу реки Казанки. Проект предусматривает не только деловые пространства, но и зоны отдыха, комфортабельные гостиницы и благоустроенную набережную. Доминантой комплекса станет впечатляющий небоскрёб высотой 225 метров.

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