На берегу Казанки вырастет современный деловой центр

На форуме «Казаныш» представлен амбициозный проект делового центра, который может стать аналогом московского Moscow City в Казани. Архитектор Сергей Скуратов продемонстрировал концепцию комплекса, планируемого к строительству на живописном берегу реки Казанки. Проект предусматривает не только деловые пространства, но и зоны отдыха, комфортабельные гостиницы и благоустроенную набережную. Доминантой комплекса станет впечатляющий небоскрёб высотой 225 метров.