На берегу Волги в Татарстане достроили мультимодальный логистический центр

В Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре завершен второй этап строительства инфраструктуры. Инспекция госстройнадзора РТ подтвердила, что возведенные объекты соответствуют требованиям проектной документации.

Фото: Госстройнадзор РТ

На этом этапе были построены внутриплощадочная дорога с проездами к логистическим объектам, расширена автопарковка, возведены водопроводы, газопровод, канализация, а также смонтированы сети электроснабжения и связи.

СММЛЦ, расположенный в Зеленодольском районе на площади 244,5 га, является одним из ключевых инфраструктурных проектов Татарстана, направленных на развитие грузопотоков по международным коридорам «Запад-Восток» и «Север-Юг».

В дальнейшем планируется создание портовых, контейнерных и складских зон, стоянок для грузового транспорта, комплексов техобслуживания и другой инфраструктуры.