На благоустройство берегов Казанки и одного парка потратят 460 млн рублей

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Республика
14 октября 2024  08:05

Берега Казанки и парк в Ютазинском районе ждут масштабного обновления. На портале госзакупок появился тендер, согласно которому на эти цели из бюджета Татарстана будет выделено 460 миллионов рублей. Завершить работы на обоих объектах планируется к лету 2025 года.

Более 450 миллионов из этой суммы пойдут на преображение прибрежной зоны Казанки. Здесь появится современная игровая площадка с множеством горок, тоннелей, лазательных конструкций и качелей необычных форм. Особое внимание уделят и ландшафтному дизайну. Территорию украсят малыми архитектурными формами, установят навесы и обновят покрытия.

Не останется без внимания и парк с мемориальным комплексом «Слава павшим в годы ВОВ» в Ютазинском районе – на его благоустройство направят почти 10 миллионов рублей.

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