На Большом Чайковом озере началась расчистка территории для благоустройства

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Город
22 мая 2024  15:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В парке у Большого Чайкового озера в столице Татарстана приступили к подготовке территории для благоустройства. Здесь проживает одна из самых крупных в республике колоний озерной чайки. Так как сейчас у пернатых период гнездования, все работы будут проводиться не раньше июля.

В данный момент территория закрыта для посещения.

Специалисты расчистят 5,5 тысяч квадратных метров. По словам мэра города Ильсура Метшина, экологи борются за то, чтобы это благоустройство не нарушило экосистему озера.

Ожидается, что тут появятся две смотровые площадки для наблюдения за присутствующей фауной и флорой, скамьи, кофейня, туалет, проложат брусчатку на прогулочных тропинках.

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