На центральной елке возле казанской «Чаши» меняют неработающие лампочки. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства города.

Специалисты проверяют работу шатра. Всего на нем 1280 ламп. В Комитете отметили, что после прошлого сезона немало лампочек вышло из строя.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов не поддержал идею отменить в Татарстане новогодние мероприятия. По его словам, нужно проводить подобные праздники для формирования у людей чувства единства.