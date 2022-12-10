 На центральной елке возле казанской «Чаши» меняют неработающие лампочки
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На центральной елке возле казанской «Чаши» меняют неработающие лампочки

Специалисты проверяют работу шатра.

Город
10 декабря 2022  10:30
Автор:
Эдуард Салихов

На центральной елке возле казанской «Чаши» меняют неработающие лампочки. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства города. 

Специалисты проверяют работу шатра. Всего на нем 1280 ламп. В Комитете отметили, что после прошлого сезона немало лампочек вышло из строя. 

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов не поддержал идею отменить в Татарстане новогодние мероприятия. По его словам, нужно проводить подобные праздники для формирования у людей чувства единства.

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