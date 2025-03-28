На что потрачен бюджет Казани за 2024 год

На XXXVII сессии Казгордумы четвертого созыва заслушали отчет об исполнении бюджета города за 2024 год. Также депутаты внесли изменения в бюджет на 2025-й и плановый период 2026 - 2027 годов.

Проекты решений представил начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин. Заседание провел мэр столицы РТ Ильсур Метшин, сообщает kzn.ru.

Как сказал докладчик, утвержденный объем бюджета Казани на 2024 год по доходам и расходам составил 41 млрд 658 млн рублей. Величина налоговых и неналоговых доходов - 23 млрд 848 млн, а безвозмездных поступлений - 17 млрд 810 млн рублей. Рост к утвержденному плану 2023 года достиг 10%.

По итогам отчетного периода доходы сложились в размере 58 млрд 69 млн рублей. Дополнительные поступления составили 16 млрд 411 млн. Из этого объема 9 млрд 367 млн рублей - это налоговые и неналоговые доходы, еще 7 млрд - безвозмездные перечисления.

Общая величина налоговых (27 млрд 373 млн) и неналоговых (5 млрд 842 млн) доходов за 2024 год составила 33 млрд 216 млн рублей с ростом к предыдущему году на 37%, или 9 млрд рублей. Одним из главных источников формирования бюджета являются налоги. На их долю приходится 82% от собственных доходов города. Так, они включают НДФЛ - 14,7 млрд рублей (54%), налоги на совокупный доход - 6,1 млрд рублей, земельный налог - 4,4 млрд рублей, налог на имущество физических лиц - 1,5 млрд рублей, а также прочие - 583 млн рублей.

В структуре неналоговых доходов большую часть занимают поступления от использования и продажи муниципального имущества (более 3 млрд рублей). Иные перечисления составляют 2 млрд 174 млн рублей.

Другая составляющая часть бюджета складывается из безвозмездных поступлений. В 2024 году план был утвержден в объеме 17 млрд 810 млн рублей, а исполнение составило 24 млрд 853 млн. Дополнительно к первоначальному плану из бюджета республики поступили 6 млрд 686 млн рублей. Все трансферты имели целевую направленность. В основном дополнительную финансовую помощь направили на социально-культурную сферу и городское хозяйство.

Как отметил Ирек Мухаметшин, объем расходов бюджета за 2024 год составил 54 млрд 114 млн рублей. Это на 23%, или на 10 млрд рублей, выше показателей 2023-го. Львиную долю расходов занимает социально-культурная сфера, на которую направили 40 млрд 241 млн рублей (74%). На общегосударственные вопросы выделили 8 млрд, на городское хозяйство - 5,7 млрд, а другие расходы составили 109 млн.

На сферу образования было использовано 33 млрд 101 млн рублей. По сравнению с 2023 годом расходы выросли на 21%, или более чем на 5,5 млрд рублей. Средства распределены на дошкольное, общее, дополнительное образование и содержание прочих учреждений. В структуре расходов сферы образования 80% приходится на зарплату сотрудникам, 14% - на коммунальные платежи и содержание имущества, еще по 3% - на организацию питания и уплату налогов.

На молодежную политику в прошлом году из бюджета города выделили 530 млн рублей. А на сферу культуры потратили свыше 2 млрд рублей. Из них 1 млрд 629 млн рублей пришлось на содержание учреждений, 285 млн рублей - на проведение общегородских мероприятий.

На отрасль физкультуры и спорта потребовалось более 1 млрд 894 млн рублей. В том числе на содержание учреждений - 1,7 млрд, организацию и проведение спортивных мероприятий - 55 млн рублей.

На сферу социальной политики выделили 2 млрд 684 млн рублей. Средства использовали на обеспечение доступности общественного транспорта (1 млрд 255 млн рублей), льготное питание школьников (241,5 млн рублей), содержание детей под опекой и в приемной семье (более 220 млн рублей).

На решение общегосударственных вопросов было потрачено более 8 млрд рублей. Средства направили в том числе на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство муниципальных учреждений и инженерных сетей.

В сфере городского хозяйства расходы составили 5,7 млрд рублей. Из этого объема свыше 4 млрд рублей выделили на благоустройство. Остальные средства направили на жилищное хозяйство, национальную безопасность и правоохранительную деятельность и транспорт.

Таким образом, исполнение бюджета города по доходам составило 58 млрд 69 млн рублей, по расходам - 54 млрд 114 млн. Профицит по итогам года - 3 млрд 955 млн рублей.

Также на сессии депутаты внесли изменения в бюджет столицы Татарстана на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов. В результате объем бюджета Казани на 2025 год по доходам составит 50 млрд 839,8 млн рублей, расходам - 58 млрд 705,1 млн рублей с дефицитом 7 млрд 865,3 млн рублей, источником покрытия которого являются остатки средств бюджета города.