На Чуйкова два водителя устроили драку с ножом и дубинкой

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Город
11 июня 2024  10:31
Автор:
Эндже Гарафиева

На проспекте Чуйкова два водителя не поделили дорогу и устроили драку прямо посреди проезжей части. 
Конфликт начался с обычной дорожной ссоры, но быстро перерос в физическое воздействие. Сначала в ход пошла дубинка, но один из водителей, не долго думая, достал нож и ударил им по железу. 

 Фото: © соцсети

К счастью, в результате инцидента никто не получил серьезных травм. Но в соцсетях казанцы пишут, что случай наглядно продемонстрировал высокий уровень агрессии на дорогах и необходимость соблюдения правил дорожного движения.

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