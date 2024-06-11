На Чуйкова два водителя устроили драку с ножом и дубинкой

На проспекте Чуйкова два водителя не поделили дорогу и устроили драку прямо посреди проезжей части.

Конфликт начался с обычной дорожной ссоры, но быстро перерос в физическое воздействие. Сначала в ход пошла дубинка, но один из водителей, не долго думая, достал нож и ударил им по железу.

Фото: © соцсети

К счастью, в результате инцидента никто не получил серьезных травм. Но в соцсетях казанцы пишут, что случай наглядно продемонстрировал высокий уровень агрессии на дорогах и необходимость соблюдения правил дорожного движения.