На дачном участке в Набережных Челнах нашли лебедя

Фото: © пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В минувшие выходные дачники одного из садоводческих товариществ в Набережных Челнах обнаружили, что к ним на участок залетел молодой серый лебедь. Он не спешил покидать участок, и, вероятно, это было связано с тем, что птица зацепилась за электропередачи и получила травмы при падении.

Чтобы помочь бедному пернатому, дачники обратились за помощью к специалистам муниципального Госкомитета по биоресурсам. Птицу осмотрели, и, к счастью, она оказалась в хорошей физической форме, ее жизни ничего не угрожало, пишет пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Лебедя аккуратно поймали, завернули в одеяло и выпустили на свободу в одно из озер Тукаевского района.