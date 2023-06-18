 На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
news_header_top_970_100

На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba

Мероприятие пройдет в парке «Прибрежный» 24 июня.

Республика
18 июня 2023  16:00
Автор:
Роза Габитова

Хедлайнером Дня молодежи в Набережных Челнах станет популярный R&B исполнитель The Limba из Казахстана. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

Мероприятие пройдет в парке «Прибрежный» 24 июня. Начало в 16.00. 

Для гостей мероприятия будут открыты различные площадки, такие как «Молодежный квартал», «КАМАЗ-мастер», выставка авто-мото, велофест, молодежная ярмарка, квартирник «Все свои», рок-фестиваль «Мой мир», интерактивные шатры и другие. 

В 17.00 начнется концертная программа с участием местных коллективов и исполнителей, а в 20.15 на сцену выйдет The Limba. В 21.10 выступит известный московский диджей Кирилл Слепуха — DМС KIIDA, который был приглашен радио Energy в качестве подарка для гостей мероприятия.

День молодежи завершится салютом в 22.00.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba
В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
Сабантуй в Набережных Челнах посетили около 100 тыс. человек
Жителя Челнов будут судить за убийство сестры из-за дележки квартиры
В Казани прошел республиканский финал соревнований по футболу «Кожаный мяч»
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
Telegram и чат-боты становятся инструментами мошенников: как татарстанцев по-новому обманывают в сети
В Казани до конца года перекрыли тротуар возле моста на улице Назарбаева