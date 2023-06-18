На Дне молодежи в Челнах выступит The Limba

Хедлайнером Дня молодежи в Набережных Челнах станет популярный R&B исполнитель The Limba из Казахстана. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

Мероприятие пройдет в парке «Прибрежный» 24 июня. Начало в 16.00.

Для гостей мероприятия будут открыты различные площадки, такие как «Молодежный квартал», «КАМАЗ-мастер», выставка авто-мото, велофест, молодежная ярмарка, квартирник «Все свои», рок-фестиваль «Мой мир», интерактивные шатры и другие.

В 17.00 начнется концертная программа с участием местных коллективов и исполнителей, а в 20.15 на сцену выйдет The Limba. В 21.10 выступит известный московский диджей Кирилл Слепуха — DМС KIIDA, который был приглашен радио Energy в качестве подарка для гостей мероприятия.

День молодежи завершится салютом в 22.00.