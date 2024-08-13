На Дне нефтяника в Татарстане выступил Сергей Лазарев и Гарик Сукачев

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Республика
13 августа 2024  13:32
Автор:
Эндже Гарафиева

1 сентября Альметьевск проведет масштабный концерт в честь Дня нефтяника. Гостей ждет насыщенная программа с участием звезд шоу-бизнеса.

На площади Ленина вечером выступят оперный певец Ильдар Абдразаков, Ришат Тухватуллин и Фирдус Тямаев. В городском парке 60-летия Татарстана с самого утра начнутся выступления лауреатов фестиваля «Страна поющего соловья», государственного ансамбля фольклорной музыки РТ, театра русской песни «Ворожея». Позже на сцену выйдут Гузель Уразова, Ильдар Хакимов и Салават Фатхетдинов. 

На площади ДК «Нефтьче» выступят группы «Оммаж» и «Рок Привет», а хедлайнерами вечера станут Гарик Сукачев и Сергей Лазарев. 

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