На Дне нефтяника в Татарстане выступил Сергей Лазарев и Гарик Сукачев

1 сентября Альметьевск проведет масштабный концерт в честь Дня нефтяника. Гостей ждет насыщенная программа с участием звезд шоу-бизнеса.

На площади Ленина вечером выступят оперный певец Ильдар Абдразаков, Ришат Тухватуллин и Фирдус Тямаев. В городском парке 60-летия Татарстана с самого утра начнутся выступления лауреатов фестиваля «Страна поющего соловья», государственного ансамбля фольклорной музыки РТ, театра русской песни «Ворожея». Позже на сцену выйдут Гузель Уразова, Ильдар Хакимов и Салават Фатхетдинов.

На площади ДК «Нефтьче» выступят группы «Оммаж» и «Рок Привет», а хедлайнерами вечера станут Гарик Сукачев и Сергей Лазарев.