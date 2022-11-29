 На должность главы аппарата Совета Менделеевского района назначили Ришата Нафикова
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На должность главы аппарата Совета Менделеевского района назначили Ришата Нафикова

С 25 октября Нафиков занимал должность и.о. руководителя аппарата.

Республика
29 ноября 2022  09:22
Автор:
Ольга Ильина

Руководителем аппарата Совета Менделеевского района назначили 31-летнего Ришата Нафикова. Нового начальника на совещании представил глава муниципалитета Радмир Беляев.

В 2016-м Нафиков работал главным специалистом (г.с.) отдела взаимодействия с организациями в администрации одного из районов Набережных Челнов. Через год его назначили г.с. отдела по поддержке и развитию предпринимательства в автограде, а позже Нафиков работал в Госалкогольинспекции РТ.

В этом году его назначили г.с. отдела обеспечения информатизационными технологиями и защите информации Совета Менделеевского района РТ, а ранее он был на должности и.о. руководителя аппарата.

Глава района Радмир Беляев пожелал молодому руководителю успехов в работе.

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