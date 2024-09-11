На дороги Казани выпустят почти 200 новых единиц общественного транспорта

До конца этого года Казань планирует приобрести 157 новых автобусов и 39 троллейбусов, пишет РБК. Как сообщили в мэрии города, планы по обновлению автопарка были скорректированы с учетом существующего дефицита водителей.

Ранее городские власти сообщали о нехватке порядка 850 водителей автобусов. В связи с этим в июле текущего года была изменена схема движения десяти городских автобусных маршрутов, еще два маршрута были временно закрыты.

Вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте находится в компетенции Государственного комитета РТ по тарифам. Напомним, что сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Казани составляет 42 рубля, а при оплате проезда транспортной или банковской картой – 38 рублей.