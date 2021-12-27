 На дороги Казани вышли автобусы с камерами, фиксирующими нарушения ПДД
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На дороги Казани вышли автобусы с камерами, фиксирующими нарушения ПДД

Камеры установили из-за автохамов на автобусных полосах.

Город
27 декабря 2021  12:12
Автор:
Карина Кострулева

Сегодня на казанские дороги вышли автобусы, на которых установлена система фотовидеофиксации «Паркон-А». Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации АТП РТ.

«Прибор фиксирует нарушения правил дорожного движения на автобусной полосе, парковку на автобусной полосе и на остановках общественного транспорта», — говорится в сообщении. 

В предприятии отметили, что камеры установили из-за того, что в городе на автобусных полосах автохамы паркуют свои автомобили и бросают их на остановках общественного транспорта. 

«Автомобилисты едут по выделенной автобусной полосе, тем самым нарушают правила дорожного движения. Из-за таких автомобилистов нарушается график движения общественного транспорта», — подчеркнули в Автотранспортном предприятии. 

Камера в автобусе работает в автоматическом режиме.

«В приборе установлена сим-карта, информация автоматически передается в центр фотовидеофиксации ПДД ГИБДД МВД по РТ. Там информация обрабатывается, распечатывается постановление и направляется нарушителю», — объяснили в АТП.

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