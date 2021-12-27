На дороги Казани вышли автобусы с камерами, фиксирующими нарушения ПДД

Сегодня на казанские дороги вышли автобусы, на которых установлена система фотовидеофиксации «Паркон-А». Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации АТП РТ.

«Прибор фиксирует нарушения правил дорожного движения на автобусной полосе, парковку на автобусной полосе и на остановках общественного транспорта», — говорится в сообщении.

В предприятии отметили, что камеры установили из-за того, что в городе на автобусных полосах автохамы паркуют свои автомобили и бросают их на остановках общественного транспорта.

«Автомобилисты едут по выделенной автобусной полосе, тем самым нарушают правила дорожного движения. Из-за таких автомобилистов нарушается график движения общественного транспорта», — подчеркнули в Автотранспортном предприятии.

Камера в автобусе работает в автоматическом режиме.

«В приборе установлена сим-карта, информация автоматически передается в центр фотовидеофиксации ПДД ГИБДД МВД по РТ. Там информация обрабатывается, распечатывается постановление и направляется нарушителю», — объяснили в АТП.