 На двух казанских кладбищах заканчивают оцифровку мест захоронений
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На двух казанских кладбищах заканчивают оцифровку мест захоронений

Специалисты создали возможность найти захоронение с точностью до трех метров.

Город
28 ноября 2022  11:00
Автор:
Ольга Ильина

В Казани близится к завершению инвентаризация и оцифровка мест захоронений на Арском и Ново-Татарском кладбищах. Специалисты определили точные границы, создали электронную базу с фото участков и сайт с поисковой системой захоронений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Сейчас тестово запустили возможность определить местоположение интересующего места захоронения с точностью до трех метров. По запросу Госсовета РТ нашли место захоронения экс-председателя ТатЦИКа Хариса Мратхузина – информации о нем не было с конца 1990-х.

В следующем году планируется оцифровать места захоронений на кладбище Мирном. В дальнейшем инвентаризации и оцифровке подвергнутся все муниципальные кладбища.

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