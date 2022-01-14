В Татарстане под суд пойдёт инженер завода, по вине которого работник лишился зрения

В Татарстане 53-летний бывший главный инженер «Елабужского аккумуляторного завода» обвиняется по статье нарушение требований охраны труда. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что в январе прошлого года на участке завода случился разлив отходов кислотного электролита. Чтобы устранить последствия аварии, на участок пришли обвиняемый и мастер кислотного участка. Обвиняемый, ответственный за организацию работ, нарушая инструкцию и правила, решил допустить мастера к работам повышенной опасности, тогда как у последнего отсутствовали наряд-допуск и СИЗ органов дыхания.

Чтобы нейтрализовать отходы электролита, мастер добавил в сточный колодец специальный реагент. Из-за того, что не были соблюдены пропорции, произошел хлопок с выбросом пара – мужчина получил ожоги лица и глаз 1-2 степени и в дальнейшем лишился зрения.

Обвиняемый полностью признал свою причастность к преступлению. Уголовное дело направлено в суд.