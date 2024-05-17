На этой неделе в Казани прошла премьера спектакля-променада Казанского ТЮЗа

Спектакль-променад назвали «9 этажей любви» (16+). Участники спектакля, слушая его в наушниках, гуляют в течение часа по набережной у «Чаши», а также в самом центре семьи «Казан».

Фото предоставлено Казанским ТЮЗом

Сюжет спектакля таков. Артист Сергей много работает, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Одновременно он пытается наладить отношения с женой. И вот он подрабатывает на озвучке очередной экскурсии, но мысли его явно не про работу. Своей коллеге он жалуется на свою семейную жизнь, супругу. А тут еще она сама звонит герою и сообщает, что уезжает с сыном в другой город. Удастся ли супругам сохранить семью?

- Мне интересно, как все это будет «смотреть» зритель, - сказал главный режиссер Казанского ТЮЗа, режиссер аудиоспектакля Радион Букаев. - Ведь текст отличается от театральной драматургии. Я привык работать с театральными драматургами. Но в этом случае мне показалось, что нужен другой сценарист. Пришла идея найти такого человека среди тех, кто пишет сценарий, к примеру, к мероприятиям, КВН. Так мы вышли на компанию ребят - Тимур Шарифуллин, Саша Кандыба и Миша Буланов. Они бывшие кавээнщики. Поставили перед ними задачу написать что-нибудь про любовь. Думаю, чем больше будет в нашем репертуаре любви, тем ее будет больше вокруг нас.

Отметим, что роли озвучили артисты ТЮЗа - Руслан Зубайраев, Дарья Бакшеева, Эльвина Сафина, Матвей Калинин. Композитор - Альфит Фархадшин.

К слову, одновременно стать участниками аудиоспектакля смогут 20 - 25 человек. Прослушать его, а также прогуляться по «Чаше» и рядом с ней можно будет только в теплое время года. Спектакли планируется проводить по вечерам по средам и пятницам.