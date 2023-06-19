 На этой неделе жители Казани смогут анонимно сдать тест на ВИЧ
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На этой неделе жители Казани смогут анонимно сдать тест на ВИЧ

Мобильный пункт будет развернут в парке Горького, на улице Баумана и в экстрим-парке «Урам».

Город
19 июня 2023  19:53
Автор:
Эдуард Салихов

На этой неделе казанцы могут бесплатно пройти анонимное тестирование на ВИЧ и получить консультации от социальных работников и психологов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

Мобильный пункт будет развернут в парке Горького и на улице Баумана в четверг и пятницу, а в субботу тестирование будет доступно в экстрим-парке «Урам». Медики будут дежурить с 15:00 до 19:00 в четверг и пятницу, а в субботу — с 16:00 до 20:00.

Ранее «КВ» сообщали, что в апреле тест на ВИЧ сдали 170 жителей Казани. За месяц было организовано пять выездов.

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