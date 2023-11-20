На федеральных трассах в Татарстане ввели ограничение движения

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не выезжать за пределы населенных пунктов, если это не является крайне необходимым. В случае возникновения аварийной ситуации на дороге, нужно обращаться за помощью по телефонам: 8 (843) 5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ) и 8 (843) 2919191 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).