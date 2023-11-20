На федеральных трассах в Татарстане ввели ограничение движения

С 21:30 на территории республики из-за плохих погодных и дорожных условий на федеральных автодорогах временно введены ограничения на движение автобусов и грузового транспорта, за исключением М5 и М12, по соображениям безопасности. Они продлятся до улучшения погодных условий.

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Республика
20 ноября 2023  22:19
Автор:
Владислав Косолапкин

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не выезжать за пределы населенных пунктов, если это не является крайне необходимым. В случае возникновения аварийной ситуации на дороге, нужно обращаться за помощью по телефонам:  8 (843) 5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ) и 8 (843) 2919191 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).

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На федеральных трассах в Татарстане ввели ограничение движения
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