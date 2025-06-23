На фестивале в Альвидино представили историю подвига героя-фронтовика

В деревне Альвидино Пестречинского района Татарстана 21 - 22 июня прошел VII всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2025». Место его проведения было выбрано не случайно, ведь Альвидино - родина Героя Советского Союза Петра Гаврилова, последнего защитника Брестской крепости.

Фестиваль организован при поддержке правительства Республики Татарстан и Российского военно-исторического общества.

Альвидино встретило гостей интересной и познавательной программой. Так, в пневматическом тире можно было пострелять из копий уникального оружия, таких как револьвер системы Нагана, пистолет ТТ, пистолет-пулемет МП-40 и знаменитый немецкий пистолет Люгера.

Каждому гостю вручали георгиевскую ленточку и символическое послание от участников Великой Отечественной войны, сложенное треугольником. В нем они просят потомков не только чтить память о подвигах предков, но и сохранять мужество в дни, когда страна нуждается в героях.

«Вы - часть великой нации. У вас есть все возможности построить общество, о котором мы мечтали. Вместе вы сможете преодолеть любые преграды. И пусть любовь к Родине будет вашим главным ориентиром в жизни», - говорится в письме.

Для детей и подростков организовали обучение стрелковой подготовке, штыковому бою, метанию гранаты, работе связистов и саперному делу. А самым метким стрелкам вручали копию исторического значка «Ворошиловский стрелок» и книжку красноармейца.

На другой площадке можно было узнать об устройстве быта солдат Красной армии: как они чинили одежду и ухаживали за оружием. Чуть в стороне жарили блины из перемолотого зерна и лебеды - как в военные годы.

На площадке штаба общественной поддержки ВПП «Единая Россия» в РТ были организованы мастер-классы для детей.

- Мы предлагаем сделать открытку для папы, брата или отправить ее бойцам, которые находятся в зоне СВО, - рассказала замруководителя штаба Анастасия Исаева. - Дети чаще рисуют свечи памяти, георгиевские ленты или что-то с российской символикой. У нас есть заготовки для магнитов в форме российского триколора. Таким простым образом мы знакомим ребят с историей наших государственных символов.

На сцене развернулась концертная программа, гвоздем которой стало выступление народного артиста России Олега Газманова. В торжественной церемонии открытия приняли участие зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов и глава Пестречинского района Раис Сулейманов. Праздник также посетили председатель партии «Справедливая Россия - за правду» Сергей Миронов и министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

- Наш фестиваль посвящен памяти о легендарном защитнике Брестской крепости, Герое Советского Союза Петре Михайловиче Гаврилове, на малой родине которого мы сейчас и находимся, - рассказал Раис Сулейманов. - Это человек с непоколебимой верой, сильным духом и характером - такими качествами должен обладать настоящий герой. Сегодня наши бойцы в зоне специальной операции, продолжая дело, начатое поколением победителей, обеспечивают безопасность нашего Отечества. Среди них немало ребят из Пестречинского района, которые достойно несут службу.

- Чем дальше от нас уходят годы Великой Отечественной войны, тем важнее та работа, которая проводится по сохранению памяти о подвиге советского народа, тем более что в сегодняшних условиях желающих переписать историю очень много, - напомнил Юрий Камалтынов.

Центральным событием фестиваля стали три масштабные реконструкции: оборона Брестской крепости, начало Великой Отечественной войны и бои у стен Кенигсберга. В них приняли участие почти 300 реконструкторов из России и других стран. Они воссоздали атмосферу военного времени с помощью копий и аутентичной военной техники тех лет. Подробнее об этом читайте в номере «КВ» от 26 июня.