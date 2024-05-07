На Голубых озерах достроили пять купелей, не нарушающих экосистему - вот, как они выглядят

Институт развития городов показал фотографии новых оборудованных мест для купания на Голубых озерах.

Фото: © t.me/zagorodom_tatar/1220

По две купели можно увидеть на Малом и Большом Голубом озере, одну – на Проточном.

График работы заказника в этом году изменился. Теперь он будет открыт для посещения с 5 утра до 10 вечера, в остальное время – сюда не попасть. Как отметили в институте, «чтобы природа могла отдохнуть от гостей». Зимой заказник будет открыт с 8:00 до 18:00.

Фото: © t.me/zagorodom_tatar/1220

Отмечается, что эти места согласовывали экологи, члены Акадении наук РТ и другие эксперты. Специалисты подобрали такие места, чтобы вода в них сразу уходила в реку Казанка и не затрагивала экосистему Голубых озер.

Фото: © t.me/zagorodom_tatar/1220

Состав воды в пяти купелях такой же, как и в озёрах – купание в специально отведённых местах не будет наносить вред. А в ином случае из-за большой рекреационной нагрузки озера потеряют свои уникальные свойства прозрачности.