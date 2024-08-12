На Голубых озерах появится автоматизированная парковка

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Город
12 августа 2024  15:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Казани планируют организовать автоматизированную парковку у популярной зоны отдыха — Голубых озёр. На эти цели выделено 6,5 миллионов рублей, следует из материалов тендера на сайте госзакупок.

Новая парковка будет оснащена системой распознавания автомобильных номеров, шлагбаумами, терминалом оплаты и системой связи с оператором. Оплатить парковку можно будет как наличными, так и банковской картой, с помощью смартфона с NFC или через QR-код по системе быстрых платежей.

Планируется разработать несколько тарифов, включая специальные предложения для постоянных пользователей. Также для удобства автомобилистов будет создан телеграм-бот для удаленного управления парковкой.

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