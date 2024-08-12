На Голубых озерах появится автоматизированная парковка

Власти Казани планируют организовать автоматизированную парковку у популярной зоны отдыха — Голубых озёр. На эти цели выделено 6,5 миллионов рублей, следует из материалов тендера на сайте госзакупок.

Новая парковка будет оснащена системой распознавания автомобильных номеров, шлагбаумами, терминалом оплаты и системой связи с оператором. Оплатить парковку можно будет как наличными, так и банковской картой, с помощью смартфона с NFC или через QR-код по системе быстрых платежей.

Планируется разработать несколько тарифов, включая специальные предложения для постоянных пользователей. Также для удобства автомобилистов будет создан телеграм-бот для удаленного управления парковкой.