На Голубых озерах появятся пять купелей с раздевалками

Оборудованные места для погружения на уникальных озерах помогут решить сразу несколько проблем. Такое мнение озвучил соучредитель и главный архитектор компании «Мириада групп» Виталий Волков.

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Республика
31 января 2024  14:29
Автор:
Владислав Косолапкин

«Создание этих мест у истоков озёр позволит по-новому открыть территорию и решить ряд проблем. Все истоки необходимо укрепить, сейчас есть места эрозии и разрушения почвы. Сначала нужно провести берегоукрепительные работы. Сейчас много вытоптанных мест», — прокомментировал он.

В будущем на озерах будут организованы и подходы к купелям с деревянным настилом, а дно водоемов на местах погружения будут выложены камнем. При этом все объекты будут благоустроены в соответствии с рельефом местности. На территории озер будут установлена информационная и навигационная инфраструктура.

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