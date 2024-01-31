На Голубых озерах появятся пять купелей с раздевалками

«Создание этих мест у истоков озёр позволит по-новому открыть территорию и решить ряд проблем. Все истоки необходимо укрепить, сейчас есть места эрозии и разрушения почвы. Сначала нужно провести берегоукрепительные работы. Сейчас много вытоптанных мест», — прокомментировал он.

В будущем на озерах будут организованы и подходы к купелям с деревянным настилом, а дно водоемов на местах погружения будут выложены камнем. При этом все объекты будут благоустроены в соответствии с рельефом местности. На территории озер будут установлена информационная и навигационная инфраструктура.