 На «Голубых озерах» выявили нарушения проезда и стоянок машин
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На «Голубых озерах» выявили нарушения проезда и стоянок машин

В ходе рейда было составлено пять административных протоколов.

Республика
14 января 2022  11:44
Автор:
Ольга Ильина

На территории природного заказника «Голубые озера» прошел рейд сотрудников Госкомитета Татарстана и сотрудников ГИБДД. Об этом рассказали в Госкомитете республики по биологическим ресурсам.

Во время рейда сотрудники ведомоств выявляли нарушения в сфере природопользования.

По итогам рейда сотрудники надзорных органов составили пять административных протоколов. Нарушения касались автомобилистов, пойманы во время рейда. Они проезжали по территории заказника, что запрещено, или оставляли там свои маины на стоянку. 

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На «Голубых озерах» выявили нарушения проезда и стоянок машин
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