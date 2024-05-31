На Голубых озёрах этим летом запустят новые форматы отдыха

Летом на Голубых озерах запустят новые экологичные форматы отдыха. За сезон планируют провести больше 30 мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии. Это и мастер-классы, и День закаливания, и даже борьба с борщевиком.

В следущее воскресенье, 9 июня, на Малом Голубом озере состоится субботник с участием биолога и других специалистов.

День закаливания пройдет 22 июня с лесотерапией и чайной церемонией. На площадке для безопасности будут дежурить представители ОСВОД. Перед регистрацией на мероприятия необходимо проконсультироваться с врачом.

Экологические мастер-классы будут проходить каждые выходные в течение всего лета в экоцентре на Большом Голубом озере.