На Горьковской железной дороге из-за плохой погоды задерживается поезд «Нижний Новгород - Казань»

На Горьковской железной дороге из-за плохой погоды задерживается поезд, идущий по маршруту «Нижний Новгород – Казань». Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, другие маршруты по железнодорожному пути задерживаются уже больше чем на пять часов.

«В настоящее время на Горьковской железной дороге с задержкой 5 часов следует поезд №51 сообщением Ижевск – Нижний Новгород, свыше 4 часов – поезд №15 сообщением Челябинск – Москва, свыше 3 часов Москва – Улан-Уде, свыше 2 часов – поезда №71 сообщением Чебоксары – Москва. Это все из-за плохой погоды», – говорится в сообщении.

Ранее «КВ» сообщали, что в Чувашии из-за ледяного дождя встал поезд, следующий из Москвы в Казань.