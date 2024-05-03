На Горьковском шоссе начнут реконструкцию надземного перехода, часть дороги перекроют

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Город
3 мая 2024  12:36
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани в ночь с понедельника на вторник, 6-7 мая, перекроют проезжую часть в направлении улицы Залесная у дома №46. Ограничение движения автотранспорта связано с реконструкцией надземного пешеходного перехода на Горьковском шоссе.

Запрет на проезд будет действовать с 21:00 до 05:00.

В казанской мэрии напомнили, что в этом году на месте Горьковского кольца появится первая в Татарстане трехуровневая транспортная развязка. Завершение работ по расширению вылетной магистрали планируется в ноябре.

Будут построены пять надземных и три подземных пешеходных перехода, реконструирован один подземный переход.

После завершения работ пропускная способность участка дороги увеличится почти в два раза до 11 тысяч автомобилей в час.

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