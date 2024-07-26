На Горьковском шоссе установят первый из пяти надземных переходов

В ночь на 27 июля в Казани будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Кулахметова, Фрунзе и Болотникова. В это время начнётся установка первого из пяти запланированных надземных пешеходных переходов в рамках реконструкции Горьковского шоссе.

Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, работы пройдут с 00:00 до 4:00. За это время специалистам предстоит демонтировать контактную сеть троллейбуса, установить пролётное строение перехода и заново смонтировать контактную сеть.

Работы по установке перехода будут проходить в три этапа — в ночное время 27, 28 и 29 июля.

Движение будет перекрываться в районе дома № 13 по ул. Фрунзе (в сторону ул. Восстания), вблизи здания № 13а по ул. Болотникова (в сторону ул. Лазарева).

Объехать перекрытые участки можно будет по следующим улицам Можайская, Светлая, Лазарева, Кулахметова, Сабан, Восстания.

В мэрии отметили, что работы было решено проводить ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Установка надземных переходов — часть масштабной реконструкции Горьковского шоссе, которая предусматривает организацию бессветофорного движения.