На Горьковском шоссе установят первый из пяти надземных переходов

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Город
26 июля 2024  20:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В ночь на 27 июля в Казани будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Кулахметова, Фрунзе и Болотникова. В это время начнётся установка первого из пяти запланированных надземных пешеходных переходов в рамках реконструкции Горьковского шоссе. 

Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, работы пройдут с 00:00 до 4:00. За это время специалистам предстоит демонтировать контактную сеть троллейбуса, установить пролётное строение перехода и заново смонтировать контактную сеть. 

Работы по установке перехода будут проходить в три этапа — в ночное время 27, 28 и 29 июля. 

Движение будет перекрываться в районе дома № 13 по ул. Фрунзе (в сторону ул. Восстания), вблизи здания № 13а по ул. Болотникова (в сторону ул. Лазарева). 

Объехать перекрытые участки можно будет по следующим улицам Можайская, Светлая, Лазарева, Кулахметова, Сабан, Восстания. 

В мэрии отметили, что работы было решено проводить ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Установка надземных переходов — часть масштабной реконструкции Горьковского шоссе, которая предусматривает организацию бессветофорного движения.

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