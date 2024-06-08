На играх БРИКС будут задействованы 2 тысячи волонтеров

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Республика
8 июня 2024  18:06
Автор:
Эндже Гарафиева

2 тысячи волонтеров из Казани и 17 других регионов России будут задействованы в организации Игр БРИКС, которые пройдут в столице Татарстана. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Отбор и обучение волонтеров проводилось очень тщательно, и участие в этом международном спортивном событии станет уникальной возможностью для них развить свои навыки. Волонтеры будут задействованы на 15 функциональных направлениях, включая организацию спортсоревнований, сервис для зрителей, медицину, взаимодействие со СМИ и другие.

Первые заезды волонтеров из других регионов начнутся с 9 июня, а выход на смены состоится уже 10 июня. Волонтерская деятельность в республике реализуется в рамках национального проекта «Образование».

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