На игры БРИКС в Казани уже продано порядка 10 тысяч билетов

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Спорт
2 мая 2024  16:06
Автор:
Эндже Гарафиева

23 апреля в Татарстане открылись продажи билетов на спортивные дисциплины игр БРИКС, которые состоятся 11-23 июня этого года. Ожидается, что в столицу республики приедут именитые спортсмены со всей России и других стран мира.

С момента старта продаж было продано 10 тысяч билетов на плавание, спортивную гимнастику, самбо, ушу, прыжки в воду, бадминтон и другие виды.

В понедельник, 6 мая, для покупки будут доступны билеты на пляжный волейбол, гребной спорт, тяжелую атлетику, теннис и прочие дисциплины, которые перечислил министр спорта РТ Владимир Леонов, анонсируя игры БРИКС. 

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