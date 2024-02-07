На «Игры будущего» в Казани приедут именитые бойцы UFC

Среди гостей фиджитал-игр ожидаются такие спорстмены как Ринат Фахретдинов и Шарабутдин Магомедов из России, а также Джонни Уокер из Бразилии и Рафаэль Физиев из Азербайджана.

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Город
7 февраля 2024  12:26
Автор:
Владислав Косолапкин

Турнир по фиджитал-боям в рамках «Игр Будущего» пройдет с 22 по 23 февраля в Дворце единоборств «Ак Барс».

Первый день соревнований будет посвящен квалификации, а второй – финальным поединкам. В турнире примут участие 8 команд из разных стран, включая Россию, Бразилию, США, Иорданию, Беларусь, Алжир, Египет и Бахрейн.
Сначала спортсмены сразятся в консольной игре, а затем проведут поединок в октагоне. Победитель будет определен по сумме баллов за оба вида боев. Соревнование пройдет в четырех весовых категориях: 56,7 кг (женщины); 65,8 кг, 70,3 кг и 77,1 кг (мужчины).

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