На избирательные участки завезли 200 тысяч урн, кабинок, флагов и прочее оборудование

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил о том, что все избирательные участки готовы к проведению выборов Президента России. Их оснастили 200 тысячами единиц технологического оборудования.

На участках сохранятся стандарты как при пандемии коронавируса – расстояние 1,5 м между кабинками, запас медицинских масок и дезсредства.

В Татарстане откроются 2,7 тысяч УИКов. На них будут работать 16 тысяч наблюдателей, а также 447 журналистов и др. В системе «Мобильный избиратель» зарегистрированы 108 тысяч татарстанцев.

Кондратьев также подвел итоговую черту проекта «ИнформУИК». По его словам, 10 тысяч членов комиссий обошли более 1,8 млн домохозяйств.