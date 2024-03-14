На избирательные участки завезли 200 тысяч урн, кабинок, флагов и прочее оборудование

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Республика
14 марта 2024  07:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил о том, что все избирательные участки готовы к проведению выборов Президента России. Их оснастили 200 тысячами единиц технологического оборудования.

На участках сохранятся стандарты как при пандемии коронавируса – расстояние 1,5 м между кабинками, запас медицинских масок и дезсредства.

В Татарстане откроются 2,7 тысяч УИКов. На них будут работать 16 тысяч наблюдателей, а также 447 журналистов и др. В системе «Мобильный избиратель» зарегистрированы 108 тысяч татарстанцев.

Кондратьев также подвел итоговую черту проекта «ИнформУИК». По его словам, 10 тысяч членов комиссий обошли более 1,8 млн домохозяйств. 

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