В Соцфонде сообщили, на какие пособия могут претендовать дети и жены бойцов СВО

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Республика
15 июля 2024  16:27
Автор:
Дмитрий Смирнов

В процессе сегодняшнего телемарафона «Вступай в армию Победы» среди прочих была затронута важная тема материальной помощи участникам СВО и членам их семей. Заместитель Управляющего Отделением Социального фонда РФ по РТ Елена Полякова сообщила, что только на основании удостоверения ветерана боевых действий, то есть в беззаявительном порядке, добровольцы должны получать ежемесячную денежную выплату в размере 4184 рубля. Полякова сказала и о пособиях для семей мобилизованных военнослужащих. Их два вида: единовременное пособие беременной жене военнослужащего, срок беременности которой не менее 180 дней в период его военной службы, – в размере 38 983 рублей. И ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего в возрасте до трех лет – в размере 16,6 тысяч рублей.

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