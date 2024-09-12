На Каме в Набережных Челнах затонул плавкран

В Набережных Челнах произошел затонул плавкран, находившийся на якорной стоянке на реке Кама. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, инцидент обошелся без пострадавших.

Фото: © пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

По предварительным данным, плавкран затонул у левого берега реки. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.