На Каравоне представили старинные игры

В этот раз гостей праздника развлекали на 20 тематических площадках. Среди них – ярмарка, множество мастер-классов и аттракционов. В этом году помимо прочего известные повара Максим Сырников и Олег Ольхов накормили желающих блюдами русской исторической кухни, такими, например, как ушное, тельное и крыя. Вечером на фестивале спели фолк-группа «Отава Ё» и Татьяна Куртукова, Нерехтский рожечный хор, Валентина и Степан Нестеровы — создатели и участники московской группы «Сокол», фолк-группы «Живаго» и «Медвежий угол». А всего в течении дня на разных площадках выступили около 200 творческих коллективов из Татарстана и других регионов России. Кстати, и приехали на праздник не только татарстанцы, но и гости из других регионов страны.

Новшествами в этот раз стали представленные около 20 традиционных настольных русских игр – как исторических, которые бытовали в России 100-200 лет назад, так и их современные реинкарнации. Они рассчитаны на память, на логику, на мелкую моторику. В них с увлечением играли не только дети, но и взрослые.Всего порядка двух десятков игр. Также всем запомнился настоящий театр Петрушки, который в этом году разместился в балаганном шатре размером 6 на 15 метров. Шатер одновременно вместил порядка 150 желающих посмотреть представление.

Праздник посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. В своей приветственной речи он отметил важность сохранения национальной культуры, особенно, для детей.

«Каждый год мы проводим этот праздник, с каждым годом он становится краше и краше. Столько интересных игр сегодня, столько интересных ремесел!», — заявил глава республики.