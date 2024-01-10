На каток ходят дети с родителями, школьные друзья и влюбленные парочки

Крепкие морозы пришлись как раз на новогодние каникулы. Минусовая температура ниже 20-градусной отметки напугала многих любителей активного отдыха на свежем воздухе. Мы решили выяснить, много ли нашлось желающих посетить городские катки, и поэтому отправились в парк «Черное озеро». Корреспондент «КВ», надев коньки, тоже выехала на лед.

6 января, время - ближе к полудню. Морозно, без варежек руки замерзают мгновенно. Тем не менее в течение часа здесь катались одновременно более 50 человек. И среди них достаточно много детей, в том числе и дошкольного возраста. Многие малыши скользили по льду, опираясь на ходунки для катания на коньках. Рядом, конечно же, были верные сопровождающие - папы и мамы.

- В прошлом году Тимур вышел на каток первый раз, - поделилась мама пятилетнего мальчика Гульфия. - Ему понравилось. Но потом потеплело, и мы больше кататься не ходили. А вот в этом году выбрались.

Тимур уже бойко гоняет на коньках. Правда, с опорой, а без нее, заметила Гульфия, сложно научить ребенка кататься. Сама она год назад тоже была на коньках, однако с ребенком, вздохнула женщина, особо не покатаешься. Нужно смотреть в оба и, если что, подстраховать.

Рядом с нами как раз упал мальчик, который, судя по всему, разогнался, не рассчитав силы.

- Ушибся, больно? - подбежал к нему взволнованный мужчина.

- Нет, - покачал головой мальчуган, быстро поднявшись.

Раскрасневшийся, со шмыгающим носом, он стал кататься осторожнее, крепко схватившись за опору. Не хочет домой!

Оказалось, ему через несколько дней исполнится 7 лет. Катается он с прошлого года. А на каток ходит с отцом, который признался, что сам кататься на коньках не умеет.

- Сыну очень нравится, хочет стать хоккеистом, - объяснил его отец Динар. - А я люблю праздники проводить с семьей. Приехали недавно из деревни - и сразу на каток.

Зульфия тоже пришла с сыном - пятилетний Альберт второй раз встал на коньки, но у него с помощью опоры получается хорошо.

- Отличный каток, но ходим кататься не так часто - раза три за зиму, - рассказала женщина. - У Альберта получаться стало сразу. Мы даже думаем отдать его на фигурное катание.

Пришла на каток и 24-летняя Айгуль. В этом году она уже успела покататься тут дважды. Обычно девушка бывает на катке пять-шесть раз за зиму и с подругами, но в этот раз пришла одна.

- В детстве как-то научилась, - объяснила Айгуль. - Но без падений не обходится.

Не сразу я решилась подъехать к державшимся за руки парню и девушке. Скользили по льду они без спешки, осторожно, казалось, вот-вот упадут. Наверное, по отдельности было бы безопаснее, подумалось мне.

- Вы, наверное, влюбленная парочка? - любопытство все же взяло вверх.

- Нет, мы уже женаты, - ответила девушка.

- То есть уже не влюбленная парочка? - шутливо нахмурился ее муж.

Оказалось, Алексей и Алсу вместе уже пять лет. Но ни разу до этого на катке не были.

- Я-то кататься умею, а муж нет, - отметила Алсу. - Ни разу в своей жизни на коньки не вставал. Дома в выходные зачем сидеть? Захотела на каток, но Леша был против. Еле вытащила его сюда. Вот минуту как вышли на лед.

- И уже хотим обратно, - добавил Алексей.

Алсу строго на него посмотрела, и они покатились дальше, снова крепко взявшись за руки.

Много на катке было школьников лет 13 - 16. Они пришли компаниями по пять-шесть человек. «Дружим в школе... и не в школе», - весело ответили ребята.

В раздевалке удалось пообщаться с 39-летним Динаром, который в этот день первый раз в жизни побывал на катке.

- Пришел с сыном, но он катался отдельно от меня со своими школьными друзьями, - рассказал мужчина. - Полтора часа провел на катке. Вначале просто скользил, потом учился отталкиваться. А дальше без проблем катался. Получилось легко.

- Надо же, как вы быстро научились, - искренне удивилась я. - Интересно, кто вы по профессии?

- Инженер, - гордо ответил Динар.

- Как говорится, «нет ничего невозможного для человека с интеллектом», - заметила я.

А вот молодожены Георгий и Эльза, можно сказать, профессионалы.

- В детстве занималась фигурным катанием, а муж играл в хоккей, - улыбнулась Эльза. - За зиму ходим примерно три-пять раз, чтобы вспомнить навыки и получить эмоции. Вместе мы уже 6 лет, но поженились прошлым летом. Кстати, познакомились тоже летом и в первую же зиму отправились на каток.

- Это наше любимое общее хобби, - добавил Георгий.

Я тоже за сезон, как и мои собеседники, бываю на катке от трех до пяти раз. В тот день вышла на лед впервые за зиму. Не обошлось без падения, но весьма безобидного. Оказалось, не так-то просто брать интервью с коньками на ногах!

А что по ценам на сегодня? Вход на каток бесплатный. Взрослым прокат коньков обойдется в 230 рублей за час, детям до 7 лет - 150 рублей за час. Прокат коньков для детей (до 18 лет) мобилизованных граждан бесплатно. Для пенсионеров, студентов очного отделения, людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, многодетных семей - 150 рублей за час.

Час хранения вещей в ячейке стоит 130 рублей. Прокат «помощника фигуриста» - 250 рублей за час.