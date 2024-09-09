На Kazan Digital Week анонсировали выпуск беспилотных фур

Уже в сентябре этого года на российских дорогах можно будет увидеть беспилотные грузовики с водителем на пассажирском сидении. Об этом на Kazan Digital Week – 2024 заявил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

По его словам, эксперимент по эксплуатации беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» показал отличные результаты. Было перевезено более 330 тысяч кубометров груза, пройдено свыше 3 миллионов километров. Сейчас по трассе курсируют 22 беспилотника, а к концу года их число достигнет 43.

Важным этапом станет запуск движения беспилотных грузовиков с водителем на пассажирском сидении. Старт проекту будет дан 23 сентября в Москве в рамках форума «Цифровая транспортация».

География эксперимента в ближайшие годы будет расширяться. Правительство уже включило в него трассы М-12 «Восток» и ЦКАД.